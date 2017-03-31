Миротич: мой час пробил очень вовремя для «Чикаго»

Форвард «Чикаго Буллз»после матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» поделился мнением о своей успешной игре в последнее время.«Чувствую, что мой час пробил. Никогда не поздно выйти на первый план. Тем более что сейчас наступил очень важный период для команды», – цитирует Миротича ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Чикаго» со счётом 99:93. Миротич в пяти последних поединках набирает по 24,8 очка за игру, что в два с половиной раза выше его средней результативности в сезоне.