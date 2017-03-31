Джор. Кроуфорд: готовьте поп-корн и смотрите, что Д. Казинс сделает с «Кингз»

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс»уверен, что центровой его командыбудет играть с особой мотивацией в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз».«Думаю, всем нужно приготовиться и запастись попкорном. Совершенно не сомневаюсь, что Казинс сыграет на максимуме и устроит шоу. Мы просто будем ему помогать», – цитирует Кроуфорда ESPN.Казинс выступал за «Кингз» первые шесть с половиной лет карьеры в НБА, пока в середине нынешнего сезона не был обменян в «Нью-Орлеан».