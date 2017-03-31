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Джор. Кроуфорд: готовьте поп-корн и смотрите, что Д. Казинс сделает с «Кингз»

31 марта 2017, пятница. 13:19. Баскетбол
Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордан Кроуфорд уверен, что центровой его команды Демаркус Казинс будет играть с особой мотивацией в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз».

«Думаю, всем нужно приготовиться и запастись попкорном. Совершенно не сомневаюсь, что Казинс сыграет на максимуме и устроит шоу. Мы просто будем ему помогать», – цитирует Кроуфорда ESPN.

Казинс выступал за «Кингз» первые шесть с половиной лет карьеры в НБА, пока в середине нынешнего сезона не был обменян в «Нью-Орлеан».
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Сакраменто Кингз Демаркус Казинс Джордан Кроуфорд
Новости. Баскетбол
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