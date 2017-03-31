Банич: в Белграде УНИКС ждёт экстремальная атмосфера и психологический прессинг

Мощный форвард УНИКСанакануне выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» отметил особую обстановку на трибунах арены соперника.«Я уже много раз играл в Белграде, знаю, что нас там ждёт. Атмосфера будет просто экстремальная, соперник будет играть агрессивно. Для них это действительно важная игра. Надо постараться подготовиться психологически к такому прессингу, абстрагироваться от этой атмосферы. Именно из-за неё многие команды в Белграде и сдаются», – цитирует Банича официальный сайт клуба.