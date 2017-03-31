В. Родионов: Н. Мазур не готов к самостоятельной работе в сильном клубе

Президент «Автодора»прокомментировал назначениев тренерский штаб УНИКСа.«Мазур пока не готов к самостоятельной работе в сильном клубе. Он может готовить молодых игроков, но руководить опытными баскетболистами топ-класса ему рано. Пашутину не стоит беспокоиться за своё место. Признаюсь, я пожалел, что доверил ему пост главного тренера «Автодора» – нам в экстренном порядке пришлось менять наставника в самом начале сезона. Николаю надо повариться в клубе Суперлиги, набраться там опыта и потом пробовать свои силы на высоком уровне. У него чересчур много амбиций, а порой это мешает», – цитируют Родионова «Известия».Мазур возглавлял «Автодор» во время подготовки к текущему сезону, но был уволен после поражения в первом официальном матче.