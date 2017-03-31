Богачёв: Мазур поможет подтягивать воспитанников УНИКСа к главной команде

Президент УНИКСарассказал, какие функции в тренерском штабе команды будет выполнять«Нам нужно подтягивать своих воспитанников к главной команде, а Мазур здорово зарекомендовал себя в этом качестве. Также он будет помогать нам в селекционных вопросах – Николай хорошо знает рынок молодых баскетболистов. Что касается работы в главной команде, то нашему тренерскому штабу требуется усиление. В команде Пашутина всего один ассистент, и нет человека, который занимался бы серьёзной аналитикой. Поэтому привлечение молодого тренера с большими амбициями нам только в плюс. Контракт с Мазуром подписан до конца сезона, в мае-июне мы обсудим дальнейшие перспективы сотрудничества», – цитируют Богачёва «Известия».