Кириленко: жаль УНИКС, в Евролиге не хватало совсем чуть-чуть

Президент Российской федерации баскетболаподелился впечатлениями от выступлений российских команд на европейской арене в уходящем сезоне, заявив, что казанскому УНИКСу во многих матчах не хватило самой малости.«Мне немножко жалко УНИКС, ведь три или пять игр для вас могли закончиться с совсем другим результатом, разница была в два-три очка. Для баскетбола это практически ничего, всего одна атака. Хочется посочувствовать УНИКСу. Казанцам не хватило совсем чуть-чуть во многих играх. Если бы результат пошёл по-другому, мы бы уже следили за командой, которая готовится к плей-офф.Что касается выступлений других наших команд на евроарене, то „Химки“, „Локомотив-Кубань“ и „Зенит“ — для них сезон не очень удачный в Европе. Хотя все наши команды показывали хороший баскетбол. Но, к сожалению, в плей-офф «Зенит» попал на «Локомотив», пришлось кому-то подвинуться, это спорт», — приводит слова Кириленко официальный сайт УНИКСа.