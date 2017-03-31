Д. Казинс: я играю не ради денег и не буду дуться на «Сакраменто»

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс»рассказал, переживает ли он из-за потери большой суммы в связи с уходом из «Сакраменто» по ходу текущего сезона по инициативе «Кингз».«Что теперь поделать. Могу сидеть и дуться на них, но это точно не пойдёт моей карьере на пользу. Нет никакого смысла жить прошлым. Для меня это пройденный этап. Что случилось, то случилось. Нужно с этим смириться. Я убеждён, что любое событие происходит не просто так. Этот переход рассматриваю как новую возможность.Деньги никогда не занимали центрального места. Я играю не ради них, и все, кто знаком со мной, знают это. Проблем с деньгами у меня нет. Я бы соврал, если бы сказал, что не хотел получить контракт. Конечно, мне этого хотелось. Но дело не в деньгах. Я хотел оставить своё наследие в Сакраменто. Моё сердце принадлежало этому городу. Обидно оттого, как закончилась эта история. Но деньги, повторюсь, меня не волнуют», — приводит слова Казинса The Undefeated.