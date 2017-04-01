Итудис: любой исход матча «Панатинаикос» — ЦСКА был бы справедлив

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды от «Панатинаикоса» (80:85, ОТ) в гостевом матче Евролиги.«Обе команды могли рассчитывать на победу в этом матче, и любой исход был бы справедлив. Так что я поздравляю „Панатинаикос“. ЦСКА провёл две разные половины встречи. Если в первой ощущалось преимущество соперника, который активно шёл в атаку, то во второй мы собрались и предстали более сильной командой. В овертайме хозяева играли лучше, и в итоге они отпраздновали успех. Мои поздравления», — приводит слова Итудиса пресс-служба лиги.