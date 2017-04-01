«Бостон» вырвал победу у «Орландо», А. Томас набрал 35 очков, А. Гордон — 32

«Бостон Селтикс» в драматичной концовке одержал победу над «Орландо Мэджик» со счётом 117:116 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.«Мэджик» в третьей четверти вели с отрывом в 13 очков, однако позволили «Селтикс» сравнять счёт. В последней четверти лидер менялся несколько раз, но в самом конце два точных штрафных броска Эла Хорфорда принесли «Бостону» победу.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс», записавший на свой счёт 35 очков. В составе «Орландо» дабл-даблы оформили форвард(32 очка, 16 подборов) и защитник Элфрид Пэйтон (12 очков, 15 передач). Кроме того, 20 очков набрал центровой Бисмак Бийомбо.«Бостон» одержал 49-ю победу в сезоне и лидирует в Восточной конференции, а «Орландо» располагается на предпоследней строчке с 27-ю победами.