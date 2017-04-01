«Голден Стэйт» победил в 10-й раз кряду, обыграв «Хьюстон», Карри набрал 24 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 107:98 в пользу хозяев. По ходу второй четверти преимущество «Рокетс» достигало 13 очков, однако этого не хватило для итоговой победы.
Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стивен Карри, набравший 24 очка. Ещё 20 очков на счету Клэя Томпсона. В составе «Рокетс» дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Джеймс Харден, по 15 очков набрали Тревор Ариза и Эрик Гордон.
Эта победа стала для «Голден Стэйт» 10-й подряд.