Йокич установил рекорд по числу трипл-даблов за сезон для родившихся не в США

Центровой «Денвер Наггетс», набрав 26 очков, совершив 13 подборов и отдав 10 передач в матче с «Шарлотт Хорнетс», оформил шестой трипл-дабл в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, он установил новый рекорд лиги по количеству трипл-даблов за сезон для игроков, родившихся за пределами США. Предыдущим высшим достижением в этой категории владел Яннис Адетокунбо, оформивший пять трипл-даблов в прошлом сезоне.Встреча закончилась выездным поражением «Денвера» со счётом 114:122.