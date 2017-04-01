Ирвинг: получил неспортивный фол, потому что хотел защитить Джеймса

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»пояснил, почему грубо вытолкнул за пределы площадки атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джастина Андерсона в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.«Не знаю, считать это умышленностью грубостью или нет… Я увидел, как немногим ранее Джастин плечом толкнултак, что тот упал на площадку. Я должен был что-то сделать. Должен был защитить своего брата. Леброну достаётся так много толчков и ударов. Многие хотят «достать» его. Пора положить этому конец», – цитирует Ирвинга ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 122:105.