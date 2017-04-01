Лэнс Стивенсон: Ларри Бёрд – единственный, кто верил в мою игру

Защитник Лэнс Стивенсон прокомментировал своё возвращение в «Индиану Пэйсерс».
«Ларри Бёрд, вероятно, единственный, кто верил в мою игру. Он всегда мотивировал меня и заставлял бросить вызов. Это невероятно – иметь такого парня у себя за спиной.
Думаю, я смогу помочь «Индиане» в защите. У меня есть этот и следующий год, чтобы показать всем, что я могу вернуться на прежний уровень», – приводит слова Стивенсона The Score.
Напомним, ранее сообщалось, что «Индиана» подписала с Лэнсом трёхлетний контракт на $ 12 млн, однако гарантированными являются только первые два сезона.