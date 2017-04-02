Кевин Дюрант: «Оклахома-Сити» хотел выбрать Девина Букера на драфте-2015

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз»рассказал, что нынешний атакующий защитник «Финикс Санс»был одной из приоритетных целей его бывшей организации, «Оклахома-Сити Тандер», на драфте 2015 года.«Мы звонили Букеру. «Оклахома-Сити» хотел выбрать его. И лично я поддерживал это желание», – передаёт слова Дюранта ESPN.Однако «Тандер» обладали только 14-м пиком в первом раунде, а Букера под 13-м номером выбрал «Финикс». В итоге «Оклахома-Сити» взял разыгрывающего Кэмерона Пэйна.