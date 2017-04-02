Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кевин Дюрант: «Оклахома-Сити» хотел выбрать Девина Букера на драфте-2015

2 апреля 2017, воскресенье. 13:47. Баскетбол
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, что нынешний атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер был одной из приоритетных целей его бывшей организации, «Оклахома-Сити Тандер», на драфте 2015 года.

«Мы звонили Букеру. «Оклахома-Сити» хотел выбрать его. И лично я поддерживал это желание», – передаёт слова Дюранта ESPN.

Однако «Тандер» обладали только 14-м пиком в первом раунде, а Букера под 13-м номером выбрал «Финикс». В итоге «Оклахома-Сити» взял разыгрывающего Кэмерона Пэйна.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Девин Букер Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
2 апреля 2017, воскресенье
13:55 «Енисей» победил «Астану», несмотря на 31 очко Миллера
13:47 Кевин Дюрант: «Оклахома-Сити» хотел выбрать Девина Букера на драфте-2015
13:23 Йоргер: против «Миннесоты» Хилд провёл лучшую игру в НБА
13:02 Вогел: игра Росса в «Орландо» превзошла все ожидания
13:00 Рондо: «Чикаго» не остановится на седьмом месте, у нас хороший календарь
12:18 Феерические «гвозди» Л. Джеймса и К. Леонарда – в лучших данках марта в НБА
11:54 Хиггинс: в плей-офф Евролиги любой соперник будет для ЦСКА сложным
11:28 Док Риверс: для тренера самое главное – упорство и терпение
10:48 Шикарный пас не глядя Рубио и курьёзный трёхочковый Вучевича – в топ-5 дня в НБА
10:41 Хайнс: перед плей-офф ЦСКА нужно разобраться, как выигрывать концовки
10:34 Док Риверс стал 15-м тренером, одержавшим 800 побед в НБА
09:48 Аарон Гордон исполнил роскошный реверс-данк после наброса Элфрида Пэйтона
09:31 Остин Риверс выбыл до конца регулярного чемпионата
09:25 Гриффин стал вторым игроком, набравшим 10 000 очков за «Клипперс»
07:48 60 очков Лилларда и Макколлума на двоих помогли «Портленду» обыграть «Финикс»
06:45 32 очка Уиггинса не спасли «Миннесоту» от поражения в игре с «Сакраменто»
03:37 30 очков Лопеса помогли «Бруклину» победить «Орландо»
03:24 «Чикаго» одолел «Атланту», Батлер набрал 33 очка, Шрёдер — 29
01:11 36 очков Гриффина помогли «Клипперс» одолеть «Лейкерс»
1 апреля 2017, суббота
23:54 «Милуоки» отчислил Терренса Джонса
22:24 «Филадельфия» подписала контракт с Алексом Потриссом
21:31 Трэйси Макгрэйди будет включён в Зал славы
20:45 Харден испытывает боль в запястье, но намерен сыграть во всех матчах чемпионата
19:40 Передача де Коло на Огастина и данк Данстона — в топ-10 тура в Евролиге
18:10 Защитник «Дарушшафаки» Уонамэйкер — MVP 29-го тура Евролиги
17:37 Мазур: в тренерском штабе УНИКСа очень много работы
16:29 Дюрант: разрыдался, когда сказали, что у меня перелом
16:20 Лав: может, в апреле «Кливленд» начнёт новую главу
15:42 Дюрант: хотел бы поговорить с Уэстбруком, как нормальные люди
15:40 Д. Кулагин и А. Джексон примут участие в записи нового альбома группы «Каста»
15:00 Лэнс Стивенсон: Ларри Бёрд – единственный, кто верил в мою игру
14:40 Айзея Томас: теперь команды лучше готовятся к матчам с «Бостоном»
14:10 Джордж: «Индиана» не сможет побеждать, пропуская по 100 очков в каждом матче
13:44 Дрэймонд Грин: ударил Джеймса Хардена, потому что он ущипнул меня
13:34 Расселл Уэстбрук оформил 39-й трипл-дабл в сезоне
13:07 Дрэймонд Грин ударил Джеймса Хардена по травмированному запястью
12:44 Керр: Игуодала заслуживает получить звание лучшего «шестого» игрока
11:53 Уолл: арбитры заставили «Вашингтон» проиграть «Юте»
11:17 Казинс: непривычно играть против тех, кто был на твоей стороне столько лет
11:11 Окафор и Ковингтон пропустят остаток сезона
11:04 Шикарный аллей-уп Ирвинга и Джеймса – в топ-10 дня в НБА
10:49 Аарон Гордон исполнил сокрушительный данк через Маркуса Смарта
10:39 Джастин Андерсон: ни я, ни Кайри Ирвинг не играли грязно
10:17 Ирвинг: получил неспортивный фол, потому что хотел защитить Джеймса
10:03 Коди Зеллер роскошно вколотил сверху через Николу Йокича
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+