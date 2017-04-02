23 очка Чернова помогли «Парме» одержать первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Пермская «Парма» прервала безвыигрышную серию из 20 матчей, одержав первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ. Подопечные Вячеслава Шушакова одолели на выезде «ЦМОКИ-Минск».Необходимый задел для итогового успеха гости сделали ещё в первой половине матча, победив в ней со счётом 49:33. После большого перерыва гости пытались переломить ход поединка, однако сумели лишь сократить отставание в счёте, итоговая победа «Пармы» — 71:62.Самым результативным игроком матча стал защитник пермяков, записавший в свой актив 23 очка. В составе «ЦМОКИ-Минск» 15 очков набрал