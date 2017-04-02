«Милуоки» подписал контракт с Гэри Пэйтоном-младшим

«Милуоки Бакс» подписал контракт с разыгрывающим защитником Гэри Пэйтоном-младшим, сообщает Rotoworld. Соглашение рассчитано до конца сезона.24-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, однако не был выбран ни одной из команд.Позже он пытался пробиться в лигу, пройдя предсезонный лагерь с «Хьюстон Рокетс», однако убедить тренерский штаб техасцев в необходимости подписания с ним контракта не сумел. Большую часть текущего сезона Пэйтон-младший провёл в Лиге развития, выступая за фарм-клуб «Хьюстона» — «Рио-Гранде».Там защитник успел провести 49 матчей, набирая по 14,1 очка, собирая по 6,5 подбора, раздавая по 3,3 передачи и совершая по 2 перехвата в среднем за игру.