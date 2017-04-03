Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Оклахоме» в матче с «Шарлотт»

«Оклахома-Сити Тандер» уступила на своей арене «Шарлотт Хорнетс». В первой четверти гости оформили солидный рывок, победив с разницей в 9 пунктов. Во вторые 12 минут матча хозяева сумели сократить отставание в счёте, и на большой перерыв команды ушли с небольшим преимуществом «Шарлотт» — 59:54.Выигранная гостями третья четверть во многом решила исход встречи. После неё их отрыв от «Оклахомы» составлял уже 14 очков, которые хозяева паркета отыграть не смогли. Победа «Шарлотт» — 113:101.Не помог «Оклахоме» и очередной трипл-дабл в исполнении(40 очков + 10 передач + 13 подборов), ставший уже сороковым в этом сезоне. У победителей 29 очков на счету Кембы Уокера.