«Кливленд» в 2 ОТ одолел «Индиану», Джеймс оформил трипл-дабл, у Джорджа 43 очка

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась в двух овертаймах со счётом 135:130 в пользу хозяев.В составе «Кливленда» трипл-дабл оформил— на его счету 41 очко, 16 подборов и 11 передач. Кайри Ирвинг набрал 23 очка, а в активе Кевин Лава дабл-дабл — 20 очков, 12 подборов. За «Индиану» 43 очка набрал, ещё 27 — Си Джей Майлз, а Джефф Тиг оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 передач.