Ведищев: лимиты – это для детских соревнований, профессионалам нужна конкуренция

Президент ПБК «Локомотив-Кубань»высказался по поводу возможного введения лимита на легионеров в российском баскетболе.«Я по-прежнему являюсь противником лимита и не изменю своё мнение. Лимиты – это для детских соревнований. В профессиональном спорте должна быть здоровая конкуренция, а её отсутствие всегда приводит к печальному результату. Каждый игрок должен бороться за место в составе. Если мы сделаем искусственный лимит на легионеров, то все клубы потеряют и результат, и болельщиков. Это неизбежно, так как на сегодняшний день в России нет такого количества доморощенных игроков, которое позволило бы клубу остаться на высоком уровне. Я бы хотел, чтобы наши игроки брали на себя более значимую роль и влияли на результаты игры. Но, пожалуй, сегодня только Алексей Швед стал настоящим лидером «Химок». Когда таких игроков, как Швед, будет много, тогда и вопрос о лимите будет неактуален», – приводят слова Ведищева «Известия».