Швед: «Химкам» всегда тяжело играть против «Нижнего Новгорода»

Защитник «Химок»прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (99:90) в Единой лиге ВТБ.«Тяжёлая игра была, всё решилось на последних минутах. Обе команды бились до конца, и ещё за три минуты до сирены никто бы не взялся предсказать победителя. Соперник неплохо сыграл в атаке сегодня. С «Нижним Новгородом» «Химкам» всегда тяжело играть, особенно в гостях. В прошлом году, например, вообще проиграли обе встречи, поэтому знали, что придётся непросто.Пропустил неделю, не тренировался, был с командой только последние два дня, поэтому сегодня было тяжело. Боль давала о себе знать. Передвигаться было сложно, но в игровом плане чувствую себя вполне нормально. Главное, что выиграли, а кто сколько играл и забил, не так важно», – приводит слова Шведа «Р-Спорт».