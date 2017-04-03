Анциферов: «Автодор» будет биться до конца в поединке с «Локомотивом»

Главный тренер «Автодора»дал комментарий перед матчем Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».«Конечно, очень тяжело играть, оказавшись в такой непростой турнирной ситуации. В первую очередь психологически. Да и календарь оставшихся матчей не из лёгких. Но мы постараемся действовать агрессивно и быстро, использовать широкую ротацию игроков. «Локомотив-Кубань» – очень организованная команда, в составе которой собраны исполнители высокого класса. Тем не менее попробуем навязать соперникам свою игру и будем биться до конца», – приводит слова Анциферова официальный сайт «Автодора».