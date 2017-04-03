Чемпион Олимиады-2004 Андрес Носиони объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпийских игр 2004 года в составе сборной Аргентины по баскетболу и чемпион Евролиги, ныне выступающий за мадридский «Реал», объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. О своём решении баскетболист объявил в открытом письме, текст которого опубликовал в «твиттере».«Я решил повзрослеть, господа. Я устал спорить с арбитрами об их ошибках, притом что мы никогда не узнаем, были ли они не правы. Я больше не хочу, чтобы меня наказывали техническими фолами… Достаточно борьбы с конкурентами, достаточно бессонных ночей после мучительных побед или поражений. Всё позади. Я намереваюсь улучшить своё поведение, свои привычки, поскольку ясно, что я никогда не улучшу свой характер. Я ухожу. Ухожу, прежде чем меня вышвырнут», — сообщается в тексте письма.