«Орландо» подписал контракты с Гарино и Джорджем-Хантом, Уилкокс отчислен

«Орландо Мэджик» подписал контракты с атакующими защитниками. В то же время команду покинул защитник, сообщает пресс-служба НБА со ссылкой на заявление генерального менеджера «Орландо» Роба Хеннигана.Гарино и Джордж-Хант в этом сезоне выступали в Лиге развития НБА, набирая в среднем по 12,0 и 15,8 очка за матч соответственно. Уилкокс провёл 22 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 1 очко за матч.«Орландо» проведёт свой ближайший поединок 5 апреля. Подопечные Фрэнка Вогела в гостях сразятся с «Кливленд Кавальерс».