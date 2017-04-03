Обрадович: 19 потерь в матче с «Автодором» — непозволительная роскошь для «Локо»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал победу своей команды над «Автодором» со счётом 79:61 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Поздравляю команду, сегодня было очень важно победить. Сегодня были моменты, когда мы не бежали так быстро, как хотели, не двигали мяча в нападении так быстро, как хотели, да и 19 потерь даже в таком матче — это непозволительная роскошь. Но победы всё лечат. Я ожидаю, что после этого матча мы почувствуем ещё больше уверенности в собственных силах. Ждём следующих матчей», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».