Батлер и Карри — лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Чикаго Буллз»и защитник «Голден Стэйт Уорриорз»признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает пресс-служба лиги.На минувшей неделе «Чикаго» одержал три победы в трёх матчах. Батлер в среднем набирал 32,5 очка за игру, а также отдавал 6 передач.В активе «Голден Стэйт» четыре победы в четырёх матчах минувшей недели, и серия команды из успешных игр была продлена до 11. Карри в среднем набирал 31,8 очка за игру, а также отдавал 7,8 передачи, совершал 5,5 подбора и делал 1,5 перехвата.