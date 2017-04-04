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Адетокунбо и Лиллард стали лучшими в НБА в марте

4 апреля 2017, вторник. 03:00. Баскетбол
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард были названы лучшими игроками НБА в марте.

Адетокунбо помог «Бакс» одержать 14 побед за месяц — впервые с 1971 года. Форвард набирал 22,4 очка, совершал 8,4 подбора и выполнял 4,8 передачи в среднем за игру. Кроме того, Адетокунбо оформил 5 дабл-даблов.

«Трэйл Блэйзерс» Лилларда одержали 13 побед в марте, а сам защитник набирал 29,1 очка в среднем за игру. 19 марта во встрече с «Майами Хит» Лиллард заработал 49 очков, что стало лучшим результатом сезона в НБА.
Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмьен Лиллард Яннис Адетокунбо НБА
Новости. Баскетбол
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