Работающие на клубы НБА журналисты не будут голосовать за лучших игроков сезона

Представители СМИ, работающие на клубы НБА, больше не будут голосовать за MVP регулярного чемпионата, новичка года, лучшего «шестого» игрока и другие награды по итогам сезона, сообщает The Score.Приняв такое решение, НБА хочет предотвратить потенциальные конфликты, которые возникали из-за того, что многие журналисты, принимающие участие в голосовании, были заинтересованы в победе конкретных игроков.В этом году НБА проведёт специальную церемонию в Нью-Йорке в конце июня, на которой будут объявлены победители всех индивидуальных наград по итогам сезона. Напомним, что в этот раз в голосовании будут принимать участие игроки.