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175 лет назад
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Таунс эффектно вколотил сверху после передачи Дьенга
4 апреля 2017, вторник. 11:47.
Баскетбол
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз»
Карл-Энтони Таунс
в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:109) исполнил эффектный данк после передачи коллеги по позиции
Горгуи Дьенга
.
Таунс провёл на паркете 39 минут, оформив дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.
Видео доступно на официальной странице НБА в «Твиттере»
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Миннесота Тимбервулвз
Горгуи Дьенг
Карл-Энтони Таунс
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