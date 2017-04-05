Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» разгромить «Орландо» — "+20"

«Кливленд Кавальерс» разгромил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 122:102 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Кевин Лав, на счету которого 28 очков и 11 подборов. Кайри Ирвинг набрал 24 очка, Джей Ар Смит — 19, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 18 очков, 11 подборов и 11 передач. За «Орландо» 21 очко набрал Эван Фурнье.
Это поражение стало для «Орландо» пятым кряду.