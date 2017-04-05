«Вашингтон» одолел «Шарлотт», «Бруклин» разгромил «Филадельфию» — "+23"

«Вашингтон Уизардс» победил «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 118:111. Самым результативным в составе победителей стал Джон Уолл, на счету которого 23 очка и 13 передач. Ещё 19 очков в активе Брэдли Била. В составе «Шарлотт» 37 очков записал в свой актив Кемба Уокер.
В ещё одном матче «Бруклин Нетс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» — 141:118. В составе победителей по 16 очков набрали Брук Лопес и Джереми Лин. У «Филадельфии» 19 очков в активе Тимоте Луваву, 18 набрал Шон Лонг.