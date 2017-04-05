Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вашингтон» одолел «Шарлотт», «Бруклин» разгромил «Филадельфию» — "+23"

5 апреля 2017, среда. 05:20. Баскетбол
«Вашингтон Уизардс» победил «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 118:111. Самым результативным в составе победителей стал Джон Уолл, на счету которого 23 очка и 13 передач. Ещё 19 очков в активе Брэдли Била. В составе «Шарлотт» 37 очков записал в свой актив Кемба Уокер.

В ещё одном матче «Бруклин Нетс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» — 141:118. В составе победителей по 16 очков набрали Брук Лопес и Джереми Лин. У «Филадельфии» 19 очков в активе Тимоте Луваву, 18 набрал Шон Лонг.
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс:
Шарлотт Хорнетс:

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс:
Бруклин Нетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Кемба Уокер НБА
Хочу фигуру как у Ким Кардашьян
Хочу фигуру как у Ким Кардашьян
Fitness
Новости. Баскетбол
5 апреля 2017, среда
06:00 «Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго», Энтони набрал 23 очка, Батлер — 26
05:38 «Оклахома-Сити» разгромил «Милуоки» — "+31", Уэстбрук оформил трипл-дабл
05:20 «Вашингтон» одолел «Шарлотт», «Бруклин» разгромил «Филадельфию» — "+23"
04:58 Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» разгромить «Орландо» — "+20"
04:53 «Индиана» отыгралась с "-19" и разгромила «Торонто», Джордж набрал 35 очков
01:07 Фелипе Рейес не сыграет на Евробаскете-2017
4 апреля 2017, вторник
23:47 Гордон отреагировал на слухи об обмене из «Орландо»
22:49 Майка Девина Букера выставлена в Зале славы НБА
21:22 Карри: смешно слышать разговоры о том, что я провожу неудачный сезон
21:18 Бийомбо и Мудиай намерены сыграть на Афробаскете-2017
20:45 Проход Адамса и данки Фрилэнда — в топ-10 недели в Лиге ВТБ
19:41 Северная Каролина в шестой раз стала победителем NCAA
18:24 «Бруклин» подписал долгосрочный контракт с Гудвином
18:02 Патрик Юинг назначен тренером команды NCAA «Джорджтаун»
17:05 Ведищев: в лице Обрадовича «Локо» получает стабильность на последующие сезоны
16:56 С. Обрадович: приложу все усилия, чтобы оправдать надежды руководства «Локо»
16:48 «Локомотив-Кубань» подписал новый трёхлетний контракт с Сашей Обрадовичем
16:31 Николя Батюм может пропустить Евробаскет-2017
15:28 Джинобили: для меня было честью пережить многие моменты с Носиони
15:03 Передача Уэстбрука и 70 очков Букера – среди лучших моментов марта в НБА
15:00 Грант Хилл: Леброн Джеймс напоминает меня времён «Детройта»
14:24 «Лейкерс» не будет использовать Янга в оставшихся матчах сезона
14:10 Тайлер Эннис: Д'Анджело Расселл старается всегда действовать агрессивно
13:37 Нэйт Робинсон продолжит карьеру в Венесуэле
13:21 Лиллард: «Портленд» старался изо всех сил, но Таунс продолжал набирать очки
13:05 Передача Гриффина – лучшая на прошлой неделе в НБА
13:01 Керр: надеюсь, Дюрант сыграет ещё в нескольких матчах регулярного чемпионата
12:34 Эффектные данки Коди Зеллера и Аарона Гордона – лучшие на прошлой неделе в НБА
12:07 Джеймс: рад, что Джордж вернулся на свой уровень
11:54 Астахов: переговоры с Базаревичем не велись и не ведутся
11:47 Таунс эффектно вколотил сверху после передачи Дьенга
11:36 Кайл Лоури: моя цель – вернуться до старта плей-офф
11:16 Кармело Энтони встретится с Филом Джексоном после завершения сезона
10:50 Дюрант может вернуться в матче с «Нью-Орлеаном»
10:28 «Орландо» случайно показал свои планы на межсезонье
10:03 Работающие на клубы НБА журналисты не будут голосовать за лучших игроков сезона
09:32 С. Антонов: ЦСКА отлично сыграл с «Калевом», допустив всего 6 потерь
05:00 «Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию «Портленда», у Таунса 34 очка
03:00 Адетокунбо и Лиллард стали лучшими в НБА в марте
00:59 Пашутин: УНИКС мог выиграть матч и раньше, сыграй он под кольцом удачнее
00:47 «Локомотив-Кубань» подпишет с Обрадовичем контракт по схеме «2+1»
00:09 Захаров: приятно, что «Локо» выиграл, тем более с таким преимуществом
3 апреля 2017, понедельник
23:07 Батлер и Карри — лучшие игроки недели в НБА
22:52 Обрадович: 19 потерь в матче с «Автодором» — непозволительная роскошь для «Локо»
22:44 Итудис: ЦСКА продолжает следовать за 1-м местом в регулярном чемпионате Лиги ВТБ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+