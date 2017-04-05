«Сан-Антонио» в овертайме одолел «Мемфис», Леонард набрал 32 очка

«Сан-Антонио Спёрс» одержал трудную победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась в овертайме со счётом 95:89 в пользу хозяев.«Мемфис» вполне мог победить в основное время, однако за 1,6 секунды до конца четвёртой четверти «Сан-Антонио» от поражения спас бросок Ламаркуса Олдриджа, который в итоге набрал 15 очков. Самым результативным у «Спёрс» стал, на счету которого 32 очка и 12 подборов. В составе «Гриззлиз» 19 очков набрал Майк Конли, а Зак Рэндольф оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.