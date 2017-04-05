30 очков Хэйворда принесли «Юте» разгромную победу над «Портлендом»

«Юта Джаз» уверенно победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 106:87 в пользу хозяев.Самым результативным в составе «Юты» стал, набравший 30 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. За «Портленд» 25 очков набрал Си Джей Макколлум, ещё 16 в свой актив записал Дэмьен Лиллард.Отметим, что «Трэйл Блэйзерс» потерпели второе поражение подряд после серии из шести побед.