Терри: считал, что звания MVP достоин Харден, но изменил мнение

Защитник «Милуоки Бакс»после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» поменял взгляды на то, кто из игроков заслуживает титула самого ценного по итогам сезона.сегодня оставил след в истории. Вне всяких сомнений, он является MVP. Весь сезон я считал, что этого звания более достоин. Но после того, как увидел игру Уэстбрука вживую, изменил мнение. Как можно не отдать этот титул игроку, добившемуся таких достижений. Он заслужил это», – цитирует Терри ESPN.Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 79:110.