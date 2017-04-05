Джордж: Стивенсон нарушил неписаное правило, но такой уж он есть

Форвард «Индианы Пэйсерс»высказал мнение относительно стычки атакующего защитникас игроками «Торонто Рэпторс» после того, как тот забил из-под кольца за три секунды до окончания матча регулярного чемпионата НБА их команд, когда преимущество «Индианы» составляло «+16».«Стивенсону лучше знать, почему он так поступил. Существует неписаное правило – не забивать на последних секундах, если имеешь крупное преимущество. Однако он его нарушил. Но такой уж Лэнс есть», – цитирует Джорджа ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Пэйсерс» со счётом 108:90.