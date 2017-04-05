П. Газоль: в концовке К. Леонард отвлёк внимание, оставив Л. Олдриджа открытым

Центровой «Сан-Антонио Спёрс»признался, что комбинация, позволившая команде перевести в овертайм матч регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз», была импровизацией.«Первоначально я искал возможность отдать передачу. Если бы он был открытым, то обязательно получил бы мяч. Но к Леонарду было приковано особое внимание соперника. Тогда я увидел, чтоостался совсем один и сделал пас ему под кольцо. Сработало хорошо», – цитирует Газоля ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 95:89.