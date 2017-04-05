Хайнс: играть мягко с ЦСКА «Олимпиакос» уж точно не будет

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Олимпиакосом» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Может, игра и не будет иметь турнирного значения, но будет много для нас значить. Мы хотим завершить сезон на мажорной ноте и вступить в плей-офф в хорошем состоянии и настроении. Кроме того, «Олимпиакос» — принципиальный соперник, играть мягко они уж точно не будут. Это будет хорошая разминка перед матчами на вылет и для нас, и для них.
Будет ли матч особенным для меня? Матчи с «Олимпиакосом» для меня — всегда особенные. Многие приятные моменты моей карьеры случились именно в Греции. Нам с «Олимпиакосом» есть, что вспомнить, у меня осталось там много друзей, некоторые даже до сих пор играют в команде. Поэтому встреча с этими парнями — всегда особенная и приятная», — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
Полную версию интервью с Хайнсом читайте в ближайшее время в разделе «Баскетбол».