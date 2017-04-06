32 очка Гриффина принесли «Клипперс» победу над «Далласом»

«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 112:101 в пользу хозяев. Отметим, что «Маверикс» по ходу матча ни разу не лидировали в счёте.Самым результативным игроком в составе «Клипперс» сталнабравший 32 очка. В активе Джей Джей Редика 25 очков, дабл-даблы оформили Крис Пол (22 очка, 11 передач) и Деандре Джордан (11 очков, 20 подборов). За «Даллас» 15 очков набрал Харрисон Барнс, ещё 14 — Йоги Феррелл.