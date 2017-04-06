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Центровой «Уникахи» указал рефери на ошибку в пользу своей команды
6 апреля 2017, четверг. 10:35.
Баскетбол
Центровой «Уникахи»
Ален Омич
проявил фэйр-плей в
третьем матче финальной серии Еврокубка
с «Валенсией» (63:58). В концовке второй четверти он указал рефери на ошибку в пользу его команды, признав, что последним коснулся мяча.
Видео доступно на официальном канале Eurohoops на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
БК Валенсия
Уникаха
Новости. Баскетбол
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