Споэльстра: два года назад никто не знал, каким игроком станет Уайтсайд

Главный тренер «Майами Хит»после победы над «Шарлотт Хорнетс» (112:99) отметил игру центрового«Хассан продолжает прогрессировать. Два года назад никто не знал, каким игроком он станет. В матче с «Шарлотт» Уайтсайд превратил свои эмоции в эффективную игру. Он представлял реальную угрозу на обеих половинах площадки», – приводит слова Споэльстры ESPN.В поединке с «Хорнетс» Уайтсайд провёл на паркете 31 минуту, собрав коллекцию из 13 очков, 20 подборов, 3 блок-шотов и 1 перехвата.