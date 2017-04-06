Родман: отдых Леброна показывает, что он не Джордан

Экс-партнёр легендарного Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Деннис Родман сравнил его с лидером «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом, дав понять, что последнему всё ещё далеко до уровня игры Джордана.
«Вы знаете, Леброн делает одну вещь, которую Майкл не делал никогда. Он никогда не отдыхал. Он играл в каждом матче. Сейчас же ситуация такова, что НБА нуждается в Леброне, потому он и исполняет всё это дерьмо, вроде постоянного нытья и жалоб. Джеймс становится великим в те времена, когда сделать это очень просто», — приводит слова Родмана ESPN.