Родман: отдых Леброна показывает, что он не Джордан

Экс-партнёр легендарного Майкла Джордана по «Чикаго Буллз»сравнил его с лидером «Кливленд Кавальерс», дав понять, что последнему всё ещё далеко до уровня игры«Вы знаете, Леброн делает одну вещь, которую Майкл не делал никогда. Он никогда не отдыхал. Он играл в каждом матче. Сейчас же ситуация такова, что НБА нуждается в Леброне, потому он и исполняет всё это дерьмо, вроде постоянного нытья и жалоб. Джеймс становится великим в те времена, когда сделать это очень просто», — приводит слова Родмана ESPN.