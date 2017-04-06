Реджи Джексон не сыграет до конца сезона

Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Реджи Джексон больше не сыграет в этом сезоне. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Кит Лэнглоу. Ранее уже сообщалось, что в «Детройте» рассматривали вариант с тем, чтобы избавить Джексона от необходимости принимать участие в последних играх чемпионата.
По решению главного тренера команды из Мичигана Стэна ван Ганди, один из лидеров команды получит отдых в связи с травмой колена, которая беспокоила его на протяжении сезона.
Также сообщается, что в последние матчи регулярного первенства больше игрового времени получат сербский центровой Бобан Марьянович и тяжёлый форвард Генри Элленсон.