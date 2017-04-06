Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Реджи Джексон не сыграет до конца сезона

6 апреля 2017, четверг. 20:30. Баскетбол
Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Реджи Джексон больше не сыграет в этом сезоне. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Кит Лэнглоу. Ранее уже сообщалось, что в «Детройте» рассматривали вариант с тем, чтобы избавить Джексона от необходимости принимать участие в последних играх чемпионата.

По решению главного тренера команды из Мичигана Стэна ван Ганди, один из лидеров команды получит отдых в связи с травмой колена, которая беспокоила его на протяжении сезона.

Также сообщается, что в последние матчи регулярного первенства больше игрового времени получат сербский центровой Бобан Марьянович и тяжёлый форвард Генри Элленсон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Бобан Марьянович Реджи Джексон Стэн ван Ганди
Новости. Баскетбол
6 апреля 2017, четверг
20:30 Реджи Джексон не сыграет до конца сезона
19:11 Родман: отдых Леброна показывает, что он не Джордан
19:02 Шоумен Галустян представлен как звёздный новичок МГАФК
18:46 Пашутин: в матче с «Миланом» УНИКС будет играть на победу
17:55 Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги чемпионов
16:50 Керр: «Голден Стэйт» наслаждается каждым моментом текущей эпохи
16:07 Анджушич: победа над «Миланом» придала бы УНИКСу уверенности
15:38 Эрик Гордон: Джеймс Харден должен получить звание MVP
15:15 Экс-президент РФБ Аникеева отрицает хищение 44 млн рублей
15:03 Споэльстра: два года назад никто не знал, каким игроком станет Уайтсайд
14:04 Сефолоша получит $ 4 млн от полиции Нью-Йорка за урегулирование иска
13:37 Данки Деррика Джонса и баззер-битер Марвина Уильямса – в топ-10 дня в НБА
13:28 Айзея Томас: «Кливленд» был лучше «Бостона» во всех аспектах
13:10 Несостоявшийся данк Хиллиарда – в подборке смешных моментов недели Лиги ВТБ
12:50 Леброн Джеймс: рано говорить, что проблемы «Кливленда» позади
12:15 Физдэйл: прямо сейчас Уэстбрук становится частью истории
11:54 Кайл Лоури: не стал бы возвращаться, если бы боялся чего-то
11:16 Деррик Джонс исполнил два сокрушительных данка в матче с «Голден Стэйт»
11:02 Тараканов: худший расклад для ЦСКА — попадание в плей-офф на «Фенербахче»
10:51 Джеймс Долан назвал болельщика «Нью-Йорка» придурком
10:35 Центровой «Уникахи» указал рефери на ошибку в пользу своей команды
10:05 Ирвинг: трудно остановить «Кливленд», когда Джеймс играет как сумасшедший
09:41 Ливингстон случайно забросил трёхочковый, пытаясь сделать наброс на Макги
09:32 Уэйд может вернуться до завершения регулярного чемпионата
08:15 32 очка Гриффина принесли «Клипперс» победу над «Далласом»
07:28 «Голден Стэйт» победил в 13-й раз кряду, обыграв «Финикс», Карри набрал 42 очка
06:02 31 очко Хардена помогло «Хьюстону» победить «Денвер»
05:45 «Лейкерс» без Мозгова выиграли у «Сан-Антонио»
05:33 «Кливленд» разгромил «Бостон» — "+23", Джеймс набрал 36 очков
05:29 45 очков Уэстбрука принесли «Оклахома-Сити» победу над «Мемфисом»
05:05 «Торонто» отыграл "-20" и победил «Детройт»
04:45 «Майами» победил «Шарлотт», Драгич набрал 33 очка
01:01 Окулов: со всеми легионерами «Енисея», кроме Уэйнса, мы угадали
5 апреля 2017, среда
23:37 «Уникаха» одолела «Валенсию» в финале Еврокубка
22:00 Хайнс: родные часто спрашивают, видел ли я в России Сноудена
21:44 Томпсон прервёт серию из 447 матчей в НБА подряд из-за травмы руки
20:52 Хайнс: играть мягко с ЦСКА «Олимпиакос» уж точно не будет
19:19 Кьюбан: «Далласу» нужно усилить позицию разыгрывающего защитника
18:05 Грин: все в «Голден Стэйт» должны будут чем-то жертвовать, чтобы помочь Дюранту
17:03 Джейлен Адамс выставит свою кандидатуру на драфт-2017
16:00 Галлинари пока не знает, сможет ли сыграть на Евробаскете-2017
15:20 Вогел: когда Джеймс и Ирвинг отдают 13 передач за четверть, никто не выдержит
14:22 П. Газоль: в концовке К. Леонард отвлёк внимание, оставив Л. Олдриджа открытым
13:42 Стив Керр даст Дрэймонду Грину и Андре Игуодале отдохнуть в матче с «Финиксом»
13:30 Стивенсон: не хотел никого обидеть, а лишь действовал в угоду зрителям
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+