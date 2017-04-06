«Панатинаикос» разгромил «Маккаби» в Евролиге «+20», Джеймс набрал 17 очков

«Панатинаикос» одержал победу над «Маккаби» со счётом 81:61 в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Тель-Авиве.Первая половина встречи осталась за хозяевами, которые к большому перерыву добились преимущества «+10», но затем гости заметно прибавили, а у израильтян игра, наоборот, расклеилась. Как результат — греки не только отыграли отставание, но и к финальной сирене оказались в плюсе на 20 очков.Лучшим в составе победителей стал, который набрал 17 очков, а также прибавил к ним 5 подборов и 7 передач.