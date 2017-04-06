«Галатасарай» в гостях одолел «Бамберг», Гюлер набрал 17 очков

Турецкий «Галатасарай» одержал победу над немецким «Бамбергом» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги — 84:79.Поначалу увереннее выглядели хозяева паркета, которые по ходу второй четверти лидировали "+11". Однако концовку лучше провели подопечные Эргина Атамана, отпраздновавшие успех. Впрочем, обе команды не смогли выйти в плей-офф.Самым результативным игроком «Галатасарая» в этом матче оказался защитник, набравший 17 очков. Столько же баллов в свой актив записал Николо Мелли из «Бамберга».