Трипл-дабл Батлера помог «Чикаго» победить «Филадельфию»

«Чикаго Буллз» на выезде переиграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 102:90 в матче регулярного чемпионата НБА.«Буллз» недолго уступали в счёте в начале первой четверти и вели в течение всего остального поединка с преимуществом около 15 очков.Форвард «Чикаго»оформил трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 10 передач. Никола Миротич заработал 22 очка, а у Бобби Портиса дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. В составе «Филадельфии» дабл-даблом отметился Ричаун Холмс — на его счету 10 очков и 10 подборов.«Чикаго» одержал 39-ю победу в сезоне и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» располагается на 13-й строчке, имея 28 побед.