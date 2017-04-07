36 очков Уиггинса не помешали «Портленду» обыграть «Миннесоту»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 105:98 в матче регулярного чемпионата НБА.«Миннесота» вела в течение трёх четвертей — её наибольший отрыв составлял 15 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Портленд» переломил ход игры и добился победы.Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты», набравший 36 очков. Карл-Энтони Таунс отметился дабл-даблом из 24 очков и 16 подборов. У «Портленда» 25 очков на счету Аллена Краббе, а у Дэмьена Лилларда 22 очка.«Портленд» одержал 39-ю победу в сезоне и находится на 8-м месте в Западной конференции, а «Миннесота» с 31 победой расположилась на 13-й строчке.