В расширенный состав женской сборной России вошли 19 игроков

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Васиным обнародовал расширенный состав игроков для первого сбора команды, сообщает пресс-служба РФБ. Национальная команда соберётся на первый учебно-тренировочный сбор 8 мая в Новогорске. Евробаскет-2017 пройдёт в Чехии 16-25 июня.В список кандидаток для участия в чемпионате Европы вошли 19 баскетболисток.Елена Беглова, Наталья Жедик, Татьяна Петрушина (все – «Надежда», Оренбург), Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс (все – «Динамо», Курск), Анна Лешковцева, Карина Низамова (обе – МБА, Москва), Евгения Белякова (УГМК, Екатеринбург).Татьяна Видмер, Анастасия Логунова (обе – «Динамо» К), Дарья Колосовская («Спарта энд К», Видное), Жосселина Майга («Надежда»), Раиса Мусина («Полковице», Польша), Мария Черепанова (УГМК).Наталья Анойкина («Надежда»), Мария Вадеева («Динамо» К), Наталья Виеру (УГМК), Ирина Осипова («Спарта энд К»).