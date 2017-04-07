Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Дарушшафака» обыграла «Црвену Звезду» и получила путёвку в плей-офф

7 апреля 2017, пятница. 21:52. Баскетбол
«Дарушшафака» одержала домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в последнем туре регулярного чемпионата Евролиги.

Матч соседей по турнирной таблице определял последнего участника плей-офф. Стамбульская команда, которая отставала от белградцев на одну победу, со стартовой сирены взяла инициативу в свои руки и уже после первой четверти вела с разницей в 11 очков. К заключительной четверти гости сумели сократить отставание в счёте от соперников.

Тем не менее уже в последней десятиминутке подопечные Блатта оформили ещё один рывок, который упрочил их лидерство. Итоговая победа – 78:62, позволившая турецкому клубу вырвать путёвку в плей-офф в последнем туре регулярного чемпионата.

Лучшим в составе победителей стал Брэд Уонамэйкер, набравший 22 пункта, у «Црвены Звезды» самым результативным стал Огнен Кузмич – 14 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
07 апреля 2017, пятница. 20:00 МСК
Дарушшафака Догуш
Стамбул, Турция
78 : 62 (25:14, 18:18, 12:17, 23:13)
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Дарушшафака Догуш: Уонамэйкер - 22, Уилбекин - 16, Жижич - 11, Клайберн - 10, Андерсон - 6, Бертанс - 5, Морман - 5, Батюк - 3, Харангоди, Улубай, Ягмур, Альдемир
Црвена Звезда: Кузмич - 14, Дженкинс - 12, Симонович - 10, Данжубич - 9, Гудурич - 5, Томпсон - 4, Уолтерс - 3, Лазич - 2, Митрович - 2, Бьелица - 1, Добрич, Ракичевич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
7 апреля 2017, пятница
22:57 Сферопулос: при счёте 81:81 ключевым стал подбор в нападении ЦСКА
22:26 ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги, «Реал» — с «Дарушшафакой»
22:07 ЦСКА победил «Олимпиакос», Теодосич и де Коло набрали на двоих 46 очков
21:52 «Дарушшафака» обыграла «Црвену Звезду» и получила путёвку в плей-офф
20:40 В расширенный состав женской сборной России вошли 19 игроков
20:11 Карлайл: «Даллас» ограничит игровое время ветеранов в конце сезона
19:08 Тони Паркер: Газоль, Кириленко, Новицки и я открыли дверь европейцам в НБА
19:08 УГМК вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Надежду»
17:27 Порзингис может пропустить остаток сезона
15:42 Фридзон: ЦСКА — чемпион и должен играть соответственно
15:15 РФБ оплатит 50% долгов перед судьями и комиссарами за сезон-2014/15
15:09 Лонзо Бол: предпочту играть за «Лейкерс», чем получить первый номер драфта
14:39 Мори: у «Рокетс», «Уорриорз» и «Спёрс» лучшие показатели для чемпионства
12:53 «Химки» провели встречу со студентами ГУУ
12:40 Итудис: ЦСКА будет агрессивен, хотя матч с «Олимпиакосом» ни на что не влияет
12:34 Лавар Бол: невозможно выиграть «Мартовское безумие» NCAA с 3 белыми в старте
11:50 Батлер: когда мне оставалась передача до трипл-дабла, Миротич сказал «Давай мяч»
11:27 Дженнингс: эпопея с обменом Энтони навредила «Нью-Йорку»
11:18 Рондо не сыграл против «Филадельфии» из-за травмы запястья
11:01 Виртуозные финты и шикарные проходы Уолла – в топ-10 дня в НБА
10:38 Скотт Брукс: Брэндон Дженнингс добавил «Вашингтону» куража и уверенности
10:21 НБА прогнозирует потолок зарплат в следующем сезоне на уровне $ 101 млн
10:12 Аарон Гордон исполнил роскошный данк после наброса от щита в одной кроссовке
10:02 Уолл: в плей-офф очень важна защита, а с нападением у «Вашингтона» нет проблем
09:39 Стивенс: из поражения от «Атланты» «Бостон» может извлечь пользу
09:23 36 очков Уиггинса не помешали «Портленду» обыграть «Миннесоту»
07:34 35 очков Томаса не помогли «Бостону» уйти от поражения в матче с «Атлантой»
07:01 «Вашингтон» победил «Нью-Йорк», Бил набрал 25 очков
05:28 «Орландо» в поединке с «Бруклином» прервал пятиматчевую серию поражений
04:44 «Милуоки» потерпел 3-е поражение подряд, проиграв «Индиане»
04:29 Трипл-дабл Батлера помог «Чикаго» победить «Филадельфию»
00:15 20 очков Ларкина не спасли «Басконию» от поражения в матче с «Жальгирисом»
6 апреля 2017, четверг
23:10 Наварро — первый игрок, набравший 4 тыс. очков в Евролиге
23:02 «Фенербахче» нанёс поражение «Барселоне» в овертайме матча Евролиги
22:53 «Галатасарай» в гостях одолел «Бамберг», Гюлер набрал 17 очков
22:43 «Панатинаикос» разгромил «Маккаби» в Евролиге «+20», Джеймс набрал 17 очков
22:04 «Голден Стэйт» подтвердил, что Дюрант готов сыграть с «Нью-Орлеаном»
22:03 Стивенсон: привяжу Джорджа к стулу, чтобы не ушёл из «Индианы»
20:30 Реджи Джексон не сыграет до конца сезона
19:11 Родман: отдых Леброна показывает, что он не Джордан
19:02 Шоумен Галустян представлен как звёздный новичок МГАФК
18:46 Пашутин: в матче с «Миланом» УНИКС будет играть на победу
17:55 Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги чемпионов
16:50 Керр: «Голден Стэйт» наслаждается каждым моментом текущей эпохи
16:07 Анджушич: победа над «Миланом» придала бы УНИКСу уверенности
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+