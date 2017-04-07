ЦСКА победил «Олимпиакос», Теодосич и де Коло набрали на двоих 46 очков

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над пирейским «Олимпиакосом» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги.После первой четверти подопечные Итудиса вели с преимуществом в 10 очков. Вплоть до завершающей четверти хозяева уверенно вели игру.В последней же десятиминутке гости сумели навязать борьбу фавориту встречи и даже сравняли счёт. Тем не менее в последние минуты матча хозяева были успешнее, итоговая победа ЦСКА – 90:86.Весомый вклад в победу москвичей внесли, набравшие по 23 очка. В составе пирейцев по 16 очков на счету Папапетреу и Спанулиса.