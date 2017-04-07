Кириленко: ЦСКА победит «Басконию» в плей-офф – 3-0 или 3-1

Президент Российской федерации баскетболадал оценку сопернику московского ЦСКА в четвертьфинальной серии Евролиги, которым стала испанская «Баскония».«Мне кажется, «Баскония» – это хороший соперник. Не могу сказать, что самый удачный, потому что в плей-офф вообще не бывает слабых команд. Каждому есть что терять. В любом случае, думаю, ЦСКА в этой паре фаворит. Мне кажется, что серия закончится победой «армейцев» со счётом 3-0 или 3-1», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.