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Лэнгфорд получит приз имени Форда по итогам регулярного чемпионата Евролиги

8 апреля 2017, суббота. 00:19. Баскетбол
Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд по итогам завершившегося регулярного чемпионата Евролиги занял первое место по количеству набираемых очков в среднем за матч. Он получит приз имени Алонсо Форда.

Лучшие скореры регулярного чемпионата Евролиги

1. Кит Лэнгфорд (УНИКС) – 21,75
2. Нандо де Коло (ЦСКА) – 20,13
3. Эндрю Гудлок («Маккаби») – 17,25
4. Брэдли Уонамэйкер («Дарушшафака Догуш») – 16,17
5. Милош Теодосич (ЦСКА) – 16,08

Лэнгфорд уже удостаивался приза имени Алонсо Форда в сезоне-2013/14, когда защищал цвета «Милана».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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