Лэнгфорд получит приз имени Форда по итогам регулярного чемпионата Евролиги

Защитник УНИКСапо итогам завершившегося регулярного чемпионата Евролиги занял первое место по количеству набираемых очков в среднем за матч. Он получит приз имени Алонсо Форда.1. Кит Лэнгфорд (УНИКС) – 21,752. Нандо де Коло (ЦСКА) – 20,133. Эндрю Гудлок («Маккаби») – 17,254. Брэдли Уонамэйкер («Дарушшафака Догуш») – 16,175. Милош Теодосич (ЦСКА) – 16,08Лэнгфорд уже удостаивался приза имени Алонсо Форда в сезоне-2013/14, когда защищал цвета «Милана».