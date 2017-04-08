Лэнгфорд получит приз имени Форда по итогам регулярного чемпионата Евролиги

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд по итогам завершившегося регулярного чемпионата Евролиги занял первое место по количеству набираемых очков в среднем за матч. Он получит приз имени Алонсо Форда.
Лучшие скореры регулярного чемпионата Евролиги
1. Кит Лэнгфорд (УНИКС) – 21,75
2. Нандо де Коло (ЦСКА) – 20,13
3. Эндрю Гудлок («Маккаби») – 17,25
4. Брэдли Уонамэйкер («Дарушшафака Догуш») – 16,17
5. Милош Теодосич (ЦСКА) – 16,08
Лэнгфорд уже удостаивался приза имени Алонсо Форда в сезоне-2013/14, когда защищал цвета «Милана».